Mandag genåbner byen med corona-guider på gaden

Mandag den 1. marts bliver en særlig dag. ikke blot er den første dag i den første forårsmåned, den er også første dag på vejen tilbage mod det Danmark, vi kendte, før nogen anede, hvad corona og covid-19 var.

Det er mandag den 1. marts, at mange butikker igen må åbne døren for kunderne.

- Det bliver dejligt, men vi laver det ikke til en festdag. Det venter vi med, til også de liberale erhverv må slå dørene op igen, siger formand for Haderslev Butikker, Per Houmann, til TV SYD.



Corona-guider



Der vil være fokus på ekstra håndsprit og rengøring i butikkerne samt særligt indbudte coronaguider og securitasvagter, når Haderslevs butikker igen låser dørene op for kunderne.

- De skal hjælpe os med at huske coronareglerne, som for eksempel at holde afstand til hinanden. Det gælder jo stadig, siger Per Houmann.