Mange vil være konstabler i Slesvigske Fodregiment

171 unge mænd og kvinder mødte i dag op på kasernen for at få udleveret deres mundering, 37 af dem er konstabelelever, det vil sige, at de fra starten har valgt at satse på en uddannelse i Forsvaret. Og det er åbenbart populært.

- Vi har haft fire gange så mange ansøgere til konstabelelevpladserne, som vi har plads til, fortæller bataljonschef Anders Dupont Svendsen.

Men det er også håbet, at nogle af de værnepligtige vil fortsætte i forsvaret. Det kan det, hvis de kommer fornuftigt igennem deres fire måneders værnepligt.

- Værnepligten er vigtig for vores rekruttering, så vi kan få fyldt geledderne, fortæller bataljonschefen.