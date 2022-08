Massiv elevvækst udfordrer tyske skoler i Sønderjylland - mener reklame er årsagen

Allerede ved årsskiftet begyndte der så småt at komme flere nye elever til Den Tyske Skole i Haderslev. Men nu tøver skoleinspektør, Heike Henn-Winkels, ikke med at kalde forårets elevtilvækst for en bølge, der er kommet bag på personalet.

På blot et halvt år er skolen gået fra et elevtal på 180 til nu 220 elever. Og selvom interessen er positiv, har det også givet skolen nogle udfordringer, fortæller inspektøren.

- Vi havde et fint konferencerum, som vi har måttet opgive for at lave klasseværelse, så nu har vi kun et lille lærerværelse for vores personale. Det betyder, at vi er nødt til at tage meget mere hensyn til hinanden nu. Det er ikke altid så nemt, siger Heike Henn-Winkels.