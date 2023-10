Myndighederne fik meldingen onsdag klokken 15.20. Den gik på, at et militærfly måtte lave en sikkerhedslanding på grund af "et problem på flyet". Det skriver JydskeVestkysten.

Vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann, fortæller til avisen, at flyet landede uden problemer, samt at ingen personer kom til skade i forbindelse med landingen.