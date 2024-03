Milliarder til Forsvaret glæder pensioneret oberst: - Vi har ikke et forsvar nu

Pengene skal blandt andet gå til en opbygning af hærens brigade, så den i 2028 består af op mod 6.000 soldater.

Mangel på personale, moderne våben og fysiske rammer

Men selvom man i regeringen sender mange milliarder i Forsvarets retning, så er der ifølge obersten udover mangel på unge en masse andre mange forhindringer, før man når i mål med ambitionerne.

- Den brigade, der skal være klar i 2028, bliver ikke klar efter min bedste overbevisning. Der er simpelthen ikke personel, der kan uddanne dem eller våben og fysiske rammer, som kan huse dem. Så for det skal lykkes, er det bydende nødvendigt at både politikere og embedsværket virkelig vil det her. Men sådan som Forsvaret har været drevet tidligere, så er der intet, der tyder på, at det vil kunne ske, siger Keller Nielsen.

Ifølge ham er 5.000 værnepligtige om året også alt for få til at få et effektivt Forsvar op at stå.

- Vi havde i 00'erne 9.000 værnepligtige, og jeg vurderer, at vi mindst skal der op igen, for at det batter noget. Der vil gå en del år, før vi er der igen, mener obersten.