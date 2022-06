Millioner på vej til Sønderjyske

Benfica oplyser, at Alexander Bah har sat sin underskrift på en fem år lang kontrakt, der så altså udløber i 2027.

- Hej, Benfica-fans. Jeg hedder Alexander, og jeg ser frem til at møde jer, og jeg er virkelig stolt og glad over at være her og spille for jeres hold, siger Bah i en video på Benficas profil på Twitter.

Alexander Bah skiftede i 2020 fra Sønderjyske til Slavia Prag og opnåede hurtigt succes. Fynboen nåede at spille 67 kampe for den tjekkiske hovedstadsklub og vandt i forrige sæson både ligaen og pokalturneringen med Slavia Prag.

Nu skal han så altså tørne ud for Benfica, der er en af Portugals største klubber. Hele 37 gange har klubben vundet det portugisiske mesterskab. Senest i 2019.

Debut på landsholdet i 2020

I den netop overståede sæson sluttede Benfica på tredjepladsen i Primeira Liga. I Champions League blev det til exit i kvartfinalen mod Liverpool.

Alexander Bah sluttede sin tid i Sønderjyske med at vinde den danske pokalturnering i 2020. Højrebacken er noteret for 73 optrædener for Sønderjyske, som hentede ham til Haderslev fra HB Køge i 2018.

Efter at have vist gode takter i Slavia Prag gav Kasper Hjulmand i november 2020 Alexander Bah debut på det danske landshold i en testkamp mod Sverige.

Bah er siden kommet op på i alt tre landsholdsoptrædener. Han var senest på banen i marts i en testkamp mod Holland. Den nyslåede Benfica-spiller er ikke med i den igangværende landsholdssamling i forbindelse med Danmarks Nations League-kampe.