Minister besøger 98-årig på 'plejehjem i eget hjem'

- Jeg får hjælp til alt i det daglige, og jeg er tilfreds med den hjælp, jeg får, siger den 98-årige.

Kort fortalt går ideen ud på, at det er de samme personer, der kommer hos Rita, men også at noget af omsorgen er erstattet med elektroniske løsninger, som smarte kopper, der kan fortælle om Rita får nok væske osv.

I dag var sundhedsminister Sophie Løhde (V) på besøg sammen med sundhedsstrukturkommissionen for at høre mere om projektet.

- Sundhedsstrukturkommissionen skal jo levere nogle forslag til, hvordan vi kan indrette fremtidens sundhedsvæsen, hvor vi kommer til at skulle levere mange flere sundhedstilbud tættere på borgerne, altså helt ud i eget hjem, siger Sophie Løhde.

-Jeg synes, at Ritas fortælling om, hvor vigtigt det er, at det er kendte ansigter, der kommer i hjemmet, er noget af det, der har været det vigtigste budskab til kommissionen her i dag, siger ministeren.