Minister er åben for flere kampfly

Det skriver Ritzau onsdag morgen.

Lige nu træner otte piloter ved Flyvestationen i Skrydstrup for at blive klar til at flyve F-16-fly.

I alt er 73 ukrainere indtil videre kommet til Danmark for at træne. Det tæller også teknisk personel og støttepersonel.

Troels Lund Poulsen håber og forventer, at flere lande udover Holland, Danmark og Norge vil bidrage til F-16-flykoalitionen, og dermed vil EU kunne sende flere kampfly til Ukraine.



- Jeg tror, vi må indstille os på, at der er brug for flere piloter - enten til Skrydstrup, eller til et andet land, der har sagt, de vil gå ind i træningsindsatsen, siger Troels Lund Poulsen til Ritzau.