Minister kaldt i samråd efter sager om død otteårig pige

Over for radiokanalen har lægefaglige eksperter påpeget, at sprogbarrieren har været en medvirkende årsag til, at det gik så galt, skriver Radio4 i en pressemeddelelse..



Den otteårige pige fra Haderslev Kommune døde efter et svært astmaanfald hos den praktiserende læge. Samme dag, hvor pigen døde, forsøgte hendes far flere gange at få akut lægehjælp.

Det får nu Enhedslisten til at kalde indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) i samråd.

- Det er nogle dybt tragiske historier, I beretter om, og det mest tragiske er, at de kunne have været undgået, siger sundhedsordfører Peder Hvelplund (EL) til radioen.