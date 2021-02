Møde om genåbning på vej - Gør klar til at øge testkapaciteten

På mandag er alle landets borgmestre indkaldt til møde med regeringen om en mulig genåbning. Det skriver DR, og det bekræfter Haderslevs borgmester, H. P. Geil, Venstre, overfor TV SYD.

- Vi har fået at vide, at vi skal tale om test-strategi og regeringens tanker om en langsom genåbning. Det helt store spørgsmål er, om vi kan få de ældste elever i grundskolerne tilbage i skole, siger H. P. Geil.

Derfor forbereder man sig på at øge kommunens testkapacitet, hvis det er forudsætningen for yderligere genåbning. Ifølge H.P. Geil kan man lave op til 1.500 podninger om dagen i Haderslev Kommune, men det tal kan øges med relativt kort varsel, da man kan rekruttere podere via jobcenteret.