Morgenfriske fans har sat kursen mod pokalfinalen

3.500 sønderjyske-tilhængere har sikret sig billet til pokalfinalen, der spilles på Aarhus stadion i eftermiddag klokken 15, hvor modstanderen er Randers FC.

Allerede klokken otte afgik de første busser med medlemmer af fanklubben Sønderjyske Fodbold Support - og stemningen er høj allerede fra morgenstunden.

- Det bliver fedt og en festdag, hvor alle 3.500 Sønderjyske-tilskuere får en god oplevelse med masser af stemning, siger Rasmus Bøtchiær Thomsen, formand i Sønderjyske Fodbold Support, inden den første bus trillede fra Haderslev mod Aarhus.

Blandt tilhængerne i den første morgenbus er også Per Alling Mortensen, som er meget optimistisk.

- Vi skal forsvare og genvinde vores pokal. Den skal have fuld hammer fra os fans, så vi vinder kampen på tilskuerpladserne. Jeg tror også, at spillerne på banen besejrer Randers, siger Per Alling Mortensen.

Pokalfinalen spilles med 8.000 tilskuere på plads på Aarhus stadion - Ceres Park.

Tilskuerantallet er fastsat efter coronakrav om afstand og sektionsopdeling. Kampen kan også følges på DR1 og Viaplay.