Motorcyklist omkommet i uheld

Næsten hver tredje gik i fælden, da kontrolkøbere kom på besøg

TV SYD har ved en aktindsigt fået tallene for, hvor mange butikker i de 14 kommuner i Syd- og Sønderjylland, der blev grebet i at sælge alkohol eller tobak til mindreårige, efter at Sikkerhedsstyrelsen indførte unge kontrolkøbere.

Fra 1. juli har Sikkerhedsstyrelsen sendt mindreårige, der ikke var berettigede til at købe tobak eller alkohol ud for netop at købe tobak eller alkohol i forskellige butikker i det ganske land.

Overtrædelser kan medføre bøder på op til 25.000 kroner. 1. august kom tallene for ordningens første måned. På landsplan fik 600 butikker besøg,195 overholdt ikke kravet om at se ID. Det svarer til 32,5 procent.

I Syd- og Sønderjylland gik det lidt bedre. I vores 14 kommuner blev der aflagt134 kontrol besøg og 40 butikker gik i fælden. Det svarer til 30 procent, altså 2,5 procentpoint bedre end landsgennemsnittet

Ordningen har fået en del kritik fra butikker og deres brancheorganisationer, og købmanden i Daugård har helt droppet at sælge tobak. Læs om det her.