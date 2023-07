Motorvejen er igen åbnet efter at have været spærret grundet et uheld, hvor to personbiler stødte sammen.

Politiet oplyser, at tre personer er tilskadekomne.

Mens oprydningsarbejdet stod på, var der også et uheld på strækningen i sydgående retning. Det var dog ikke til gene for trafikken, da der var tale om materiel uheld, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.