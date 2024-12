Naboerne til Flyvestation Skrydstrup skal ikke bekymre sig - der er penge nok til alle

Statens kystpulje hjælper ikke med at forebygge oversvømmelser i Gråsten. Kommunen bliver igen overladt til sig selv, mener skuffet udvalgsformand.

Gråsten kom ikke i betragtning, da statens kystpulje fredag gav lovning på 150 millioner kroner i støtte til kystsikringsprojekter.

Sønderborg Kommune har planer om at bygge en højvandsmur og diger langs havnen i Gråsten, men den fik ikke en eneste krone fra puljen, der tilgodeser otte ud af 11 ansøgte projekter langs Danmarks kyster. - Det er vi rigtig kede af, og vi må konstatere, at vi er overladt til os selv. Vi havde håbet på at få hjælp fra regeringen, men virkeligheden er en anden, siger Asger Romme Andersen (EL), der er formand for Natur-, Klima- og Miljøudvalget i Sønderborg Kommune.

Projektområdet strækker sig fra Sildekulevej til Fiskenæsvej, og stormflodsbeskyttelsen kommer til at bestå af en kombination af diger og højvandsmure. Foto: Sønderborg Kommune

Puljen fordeles af regeringen og partierne bag Grøn Fond (Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Radikale Venstre). Fredag formiddag stod det klart, at Sønderborg ikke blev tilgodeset i aftalen. Den situationen virker bekendt for Asger Romme Andersen. Da Sønderborg Kommune søgte økonomisk støtte til at reparere skader for 80 millioner kroner efter stormfloden i oktober 2023, fik kommunen det, formanden kalder "et symbolsk beløb" på 15 millioner kroner.

Nødvendigt med kystsikring Asger Romme Andersen mener, at afslaget skyldes, at puljen er for lille. Ifølge formanden opfylder kystprojektet i Gråsten puljens kriterier om, at projektet skal være langt i planlægningsprocessen og reducere risikoen for oversvømmelse betydeligt. Selvom udvalgsformanden er ærgerligt over afslaget, så kommer det ikke bag på ham. - Vi vidste godt, at når der er søgt for mere end 150 millioner kroner i alt, så vil der være nogen, der bliver skuffet, og vi har tænkt, at der var risiko for, at det ville blive os. Men vi troede, at vi kom frem i køen, fordi vi allerede har trykket på startknappen, siger han.

Sønderborg er et af de steder, der blev særlig hårdt ramt af stormfloden. Foto: Marie-Louise Bredvig, Sydals