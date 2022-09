Nattelivet har været åbent i et år: Det var sundt for branchen at spænde buen

Og spørger man diskoteksejer Martin Karas Christiansen, som sammen med sin makker driver Crazy Daisy i Haderslev, så har det været et vildt år, som er gået over al forventning.

- Vi ansatte 25 nye medarbejdere i september sidste år. De første tre måneder var noget, som de vil kunne fortælle deres børnebørn om en dag. Det var fuldstændig vanvittigt at opleve, hvordan ung som gammel kom ud igen og ville være med til festen og være sammen med hinanden. Det var vildt, fortæller han.

Hentet det tabte

Og de tre første måneder efter genåbningen var samtidig det, der skulle til for at få forretningen på fode igen, fortæller diskoteksejeren.

- Et hurtigt skud er, at vi havde en omsætning, der var 50 procent højere end under normale omstændigheder i den periode. Og nogle aftener også langt over det. Det var også de måneder, der gav os det overskud, der skulle til for at komme igennem på en overskuelig måde. Når jeg kigger på årene 20, 21 og 22, så henter vi det tabte. Nu kan vi begynde at se fremad igen, siger Martin Karas Christiansen.

Første jul i tre år

Nu glæder diskoteksejeren sig til at kunne holde åbent i julen, for selvom det forgangne år generelt har været godt, så måtte nattelivet lige igennem endnu en nedlukning henover jul og nytår 2021.

- Det var vildt deprimerende at skulle lukke ned igen lige inden de tre største uger på året. Dem får vi så forhåbentligt i år, og så kommer folk til at opleve de juledage i nattelivet, som de har ventet på i tre år.