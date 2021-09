Naturnationalpark kan stikke en kæp i hjulet på mountainbikere: - Vores børneafdeling vil skulle lukke med det samme

Det er ikke alle steder, at udpegelserne af potentielle nye naturnationalparker vækker begejstring.

Ved Haderslev er Pamhule og Hindemade Skov onsdag kommet med på listen over mulige naturnationalparker, og det kan få konsekvenser for den lokale mountainbikeklub.

- Al færdsel er på eget ansvar, og det er ikke alle, der synes, den risiko er værd at løbe. Så vores klub vil helt sikkert være udfordret. Vores børneafdeling vil skulle lukke med det samme, for vi tør ikke tage andres børn ind i skoven, hvis der er hegnet ind, siger formanden for Hoptrup Marstrup Idrætsforenings Mountainbike-afdeling, Signe Marie Plenge.

Dyreliv kan komme på tværs

I alt skal 15 nye naturnationalparker udpeges i Danmark. Hvis Pamhule Skov og Hindemade bliver udvalgt som ny naturnationalpark, betyder det, at naturen får lov at vokse på egne præmisser, og der vil blive udsat græssende dyr i området.

Parkerne vil stadig være offentligt tilgængelige, men hvis der sættes dyr ud i området, er det ikke utænkeligt, at der sættes hegn omkring naturnationalparkerne.

Det er især detaljen om dyrene, der kan ramme den lokale mountainbikeforening.

- Vi færdes herude med vilde dyr, men de er sky, så de går den anden vej, når vi kommer. Det gør heste og andre dyr ikke, og det er alt alt for farligt for os at komme på en mountainbike, hvor der pludselig står en ko på tværs af sporet, siger formanden Signe Marie Plenge.