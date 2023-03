Nicoline på Talentcenter Haderslev

Hun er tilknyttet Haderslev Talentcenter, hvor hun går i en klasse med andre talentfulde unge, som alle får tilrettelagt undervisningen efter deres sport.



Foruden at sikre sammenhæng i hverdagen giver Haderslev Talentcenter også Nicoline Sørensen en omgangskreds, der er lige så ambitiøst som hende selv. De er med på, at man skal springe alkoholen over og gå tidligt i seng for at restituere.

- Alle forstår hinanden, så der er ikke et pres fra andre om at skulle til fest hver fredag, siger Nicoline Sørensen og indrømmer, at hun trods alt er glad for de hensyn, som talentcenteret tager modsat den almindelige folkeskole.