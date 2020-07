Bombetrussel sendte danske F-16-fly på vingerne

Flere danske F-16-fly, der hører hjemme på Flyvestation Skrydstrup, har ved middagstid fløjet med særdeles høj fart op gennem Jylland på grund af en nødsituation. F-16-flyene brød lydmuren på turen op gennem Jylland, hvilket medførte høje brag.

Det oplyser Forsvarets Operationscenter.

Samtidig med, at de danske F-16-fly fløj mod nord over Jylland, er et fly fra selskabet Ryanair landet i lufthavnen Gardermoen uden for Oslo efter at have modtaget en bombetrussel.

På Twitter bekræfter Forsvaret, at det er hændelsen med Ryanair-flyet, der fik de dansk F-16-fly på vingerne.

- F-16-fly fra Forsvaret har assisteret i forbindelse med en bombetrussel på et Ryanair fly, der fløj fra Stansted til Oslo. De danske F-16-fly er landet i Norge for at tanke, inden de flyver retur til Danmark, skriver Forsvaret.