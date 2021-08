Nu er der gratis færge til småøer

Hold ferie hjemme

Gratis færgebilletter skyldes, at politikerne på Christiansborg i begyndelsen af juni vedtog en sommer- og erhvervspakke, som skal understøtte danskernes mulighed for at holde ferie herhjemme. Samtidigt skal pakken styrke det lokale erhvervsliv.

Barsø og Fanø

Barsøfærgen mellem Løjt ved Aabenraa og Barsø har gratis sejlads fra uge 32 til og med uge 36.

Fanø er i forvejen så godt besøgt lige nu, at det først er fra uge 33 til 39, at der er gratis færge til vadehavsøen tolv minutters sejlads fra Esbjerg.