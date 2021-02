Nu kan de ældre igen få besøg på plejecentre i Haderslev Kommune

Besøg skal fortsat ske efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og det betyder blandt andet, at forsamlingsforbuddet skal overholdes med maksimalt fem personer, og der også bæres mundbind på fællesarealerne på plejecentrene.



- Mange af vores beboere og pårørende har oplevet et meget stort afsavn gennem en længere periode, så der er ingen tvivl om, at denne melding vil skabe lidt ekstra varme i en kold tid, siger formand for Udvalget for Voksen og Sundhed, Holger Mikkelsen, Venstre.

Styrelsen for Patientsikkerhed gav påbuddet om at lukke for alle besøgende den 13. november sidste år for at forebygge og inddæmme coronasmitten i Haderslev Kommune.

Onsdag blev påbuddet også ophævet i Tønder Kommune, hvor de ældre igen kan se lidt flere af deres nærmeste pårørende.