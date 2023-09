Nu leveres de første F-35-fly til Danmark

Der bliver ifølge Forsvarskommandoen ikke officielle taler ved modtagelsen torsdag eftermiddag.



Den officielle fejring finder først sted søndag 1. oktober, når flyene overdrages fra Lockheed Martin.

Flyvestation Skrydstrup er base for de danske kampfly, og der er opført et særligt område til de nye fly - et såkaldt F-35-Campus.

Det nye byggeri er over 35.000 kvadratmeter stort og har kostet omkring 1,3 milliarder kroner.