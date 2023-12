Nu skal det være slut med iltsvind i forurenet fjord

Haderslev Kommune har slået sig sammen med landbruget, den lokale spildevandsforsyning Provas, samt en række forskere på henholdsvis Aarhus Universitet og Syddansk Universitet for at finde synderen - og derved forhåbentlig også en løsning.

- Alle partere, både landbrug, kommune og erhvervsliv, har i flere år snakket sammen om det her, og vi er enige om, at vi kan ikke finde én synder, men at vi har alle et ansvar, siger Karina Jensen, der er direktør for Teknik og Klima i Haderlev Kommune.

Projektet hedder 'Lokalt baseret vej til godt vandmiljø og konkurrencedygtigt landbrug' og skal gennemføres fra 2024 frem til 2026.