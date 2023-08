Nu skal man ikke længere koge vandet i Vojens

Men nu ophæver Styrelsen for patientsikkerhed og drikkevandsmyndigheden igen anbefalingen om at koge vandet i det såkaldte område 3 i Vojens, som dækker over et industriområde.

Dermed er der nu ingen i forsyningsområdet til Vojens Vandværk, der skal koge vandet, før det kan drikkes.

- Ophævelsen sker på baggrund af de seneste prøver, vi tog den 4. august. Her blev der udtaget prøver i alle fem områder og på afgang fra vandværket, siger driftschef hos Provas, Malene Staub i en pressemeddelelse.



Det betyder, at Provas nu vil gå tilbage til deres normale program for test og prøver hos vandværket.

Alle berørte kunder vil desuden blive orienteret på sms og i e-Boks.