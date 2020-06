Ny direktør skal skabe ro på jobcenter efter kritik af ulovlige metoder

Nu forsøger Haderslev Kommune at skabe ro på området for ledige. Byrådet har besluttet at udvide direktørholdet på rådhuset med en ny, som skal stå i spidsen for kommunens indsats på beskæftigelse og integration. Det besluttede Haderslev Byråd den 24. juni.

Dermed forsøger politikerne at skabe ro på Jobcenter Haderslev, som i lang tid har været kritiseret både internt og eksternt. Blandt andet for at være politisk pålagt at prioritere kommunens økonomi frem for de ledige ved at lægge loft over antallet af tildelte førtidspensioner fordi politikerne havde besluttet at spare ti millioner kroner på området.

Det ville i givet fald være ulovligt, og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, Socialdemokratiet, har to gange krævet en redegørelse fra kommunen i sagen.

Desuden har en kritisk ekstern konsulentrapport dokumenteret, at konflikter blandt kommunens direktører har medført, at store dele af medarbejderne opfattede ledelsens beslutninger som resultat af magtkampe mere end som saglige beslutninger.

Nu fjerner politikerne så beskæftigelsesområdet fra direktør Rune Larsson, der også har ansvar for borgerservice, teknik og miljø. I stedet lægges det under en nyoprettet direktørstilling, som ventes besat 1. november. Indtil da er området lagt i hænderne på kommunaldirektør Peter Karm.