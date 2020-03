Ny kritik af nedskæringer og magtkampe i jobcenter

I efteråret skulle Haderslev Kommune hele to gange redegøre for kritisable forhold i jobcentret. Det krævede beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S), på baggrund af historier i TV SYD. Nu er der igen voldsom kritik af forholdene.

Som afdækket af TV SYD vedtog kommunen i august sidste år, at der skal spares 10 millioner kroner på de ledige. Blandt andet ved at jobcentrets ansatte skal prioritere kommunens økonomi højere end deres faglighed samt lægge loft over antallet af førtidspensioner.

Ulovlig sagsbehandling

Det ville være ulovligt, siger eksperter. Og socialrådgiverne i jobcentret er langt fra tilfredse. Det viser et fælles brev, som de netop har sendt til byrådet:

"Efter to redegørelser har ministeren nu accepteret kommunens forklaring om, at ’sagsbehandlingen i kommunen ikke tilrettelægges med henblik på at forsinke afgørelser’ og ’at alle sagsafgørelser i kommunen hviler på individuelle afgørelser. Socialrådgiverne i jobcentret oplever noget andet", står der i brevet, som er underskrevet af tillidsrepræsentant Pia Lind-Christensen og Anne Jørgensen, som er formand for Dansk Socialrådgiverforening i Region Syd.

Nedskæringer og magtkampe

Borgmester H.P. Geil (V) ønsker en uvildig undersøgelse af arbejdsgangene i jobcentret, men det ønsker medarbejderne ikke.

Jeres besparelser og den øverste ledelses interne magtkampe, dårlige beslutninger og manglende inddragelse af medarbejderne har haft store konsekvenser. Pia Lind-Christensen og Anne Jørgensen, på vegne af socialrådgiverne i jobcentret.

"En uvildig undersøgelse er helt unødvendig, for både borgere og medarbejdere ved godt, hvad problemerne skyldes. Jeres besparelser samt den øverste ledelses interne magtkampe, dårlige beslutninger og manglende inddragelse af medarbejderne har haft store konsekvenser for ledige borgere og arbejdsmiljøet på jobcentret", skriver socialrådgiverne i brevet.

Ifølge brevet har medarbejderne siden efteråret kritiseret besparelserne på jobcentret, som har skadet indsatsen for at hjælpe ledige borgere videre, hvad enten det er i job, praktik, uddannelse eller førtidspension. Haderslev Kommune er helt berettiget kritiseret af ministeren", står der blandt andet.

Borgmester vil have undersøgelse

Haderslevs borgmester H.P. Geil (V) vil ikke svare direkte på kritikken i brevet.

- Det er jo deres vurdering, men jeg kan ikke forholde mig til kritikken. For vi har vedtaget politisk, at vi sætter gang i en ekstern undersøgelse, der skal undersøge arbejdsgangene i jobcentret. Den undersøgelse vil jeg afvente resultatet af, siger H.P. Geil til TV SYD.

