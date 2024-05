Ny målmand til Sønderjyske Fodbold

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Klubben har skrevet en toårig kontrakt med målmanden, der de sidste otte år har spillet i Bundesliga-klubben Union Berlin.

– Med tilgangen af Jakob Busk får vi en målmand, der skal være med til at løfte vores stærke målmandsteam til et endnu højere niveau. Han har karakter og personlighed både på og uden for banen, og han vender hjem til Danmark med stor ærgerrighed, og han virker meget sulten på vores projekt i Sønderjyske Fodbold, siger Casper Daather, sportschef.



Den nye målmand er glad og stolt over at have skrevet kontrakt med klubben og glæder sig til at blive en del af holdet.

– Efter rigtig mange år i udlandet glæder jeg mig til komme tilbage til Superligaen, som også har udviklet sig godt, siden jeg senest var i Danmark. Jeg ser frem til de nye opgaver, der venter i Sønderjyske Fodbold, og jeg glæder mig til at møde fansene og mine nye holdkammerater efter sommerferien, siger Jakob Busk.