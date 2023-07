Nye bakterier fundet i vandet i Vojens - kogeanbefaling gælder på ubestemt tid

Kogeanbefaling gælder på ubestemt tid

Det er omkring 7.000 borgere i og omkring Vojens, der er omfattet af kogeanbefalingen, som ikke kun gælder drikkevand, men også vand til tandbørstning, skylning af grøntsager, opvaskevand og lignende.

Ifølge anbefalingerne skal man koge vandet ved 100 grader mindst to gange, inden man må drikke af det. Det er meget arbejde for et glas vand, og derfor er der flere borgere, der vælger den lette løsning.



- Det er lidt nemmere at købe noget flaskevand og ligge i køleskabet, end det er at vente på, at det kogte vand bliver koldt. Man vil jo helst have koldt vand, siger Susanne Rosenkilde.

Selvom det er blevet lidt bøvlet at få sig et glas vand, så er indstillingen generelt positiv blandt de handlende i Vojens. Så er spørgsmålet bare, om det fortsætter sådan, for Haderslev Kommune kan endnu ikke sætte en tidshorisont på, hvor længe besværet fortsætter.

- Der skal altid være to på hinanden følgende prøver, der er rene, så selv hvis prøverne fra i dag er rene, så skal der faktisk ligge et sæt mere, som også er rene, inden vi kan være sikre, siger Karin Storkholm, der er afdelingsleder for miljø i Haderslev Kommune, og fortsætter:

- Vi ved godt, at det giver en masse bøvl for borgere og institutioner, men vi læner os op ad de anbefalinger, der er fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

På TV SYD har vi tidligere kunne berette, at kogeanbefalingen var gældende i 48 timer. Dette er ikke korrekt. Vandet skal koges indtil Haderslev Kommune melder andet ud.