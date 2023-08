Nye værnepligtige til Slesvigske Fodregiment trak i trøjen i dag

Dagens unge deler sig i to grupper. 134 værnepligtige og 37 konstabelelever. De værnepligtige, som Malthe, skal være inde i fire måneder. Derefter kan de fortsætte uddannelsen i yderligere otte måneder, hvis de altså består deres prøver, og så blive konstabler, kontraktansatte i forsvaret. De værnepligtige skal gøre tjeneste i 4. uddannelses-kompagni.

De 37 konstabelever skal gøre tjeneste i 13. Lette Infanteribataljon under det historiske Slesvigske Fodregiment. De får fire måneders grunduddannelse og skal så igennem yderligere fem måneders uddannelse, inden de kan kalde sig konstabler, og det igen under forudsætning af, at de består deres prøver.