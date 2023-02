Økonomien undgår tilbagegang – også for virksomhed i Haderslev

Den økonomiske situation får mange til at rive sig i håret, men ikke ventilationsfabrikken Lindab A/S i Haderslev.

Året er nemlig startet godt ud for virksomheden, som har mange bestillinger i ordrebogen.

Med 60 år på bagen har Lindab A/S oplevet mange økonomiske kriser i samfundet. Det er også årsagen til, at ventilationsproducenten ikke er nervøs for et år med meget lidt vækst.