Prisen er givet af CPH Culture, som hvert uddeler priser til teaterstykker, der har været vist i København og omegn.

Skuespilleren fra Haderslev har vundet prisen for to præstationer i stykkerne 'Mod til at dræbe' og 'Et juleeventyr'. Førstnævnte præstation vandt han også en Reumert for sidste år.

På lørdag finder han ud af, om han vinder en Robert for filmen 'Resten af livet'.