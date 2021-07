Omdiskuteret højhus ændrer udseende

Om to år står honnørkajens største byggeri efter planen klar til nye beboere. Dog bliver det 55 meter høje omdiskuteret byggeri drejet og delt i to. Det viser en ny illustration fra totalentreprenøren.

Ændringerne i byggeriet kommer ifølge direktør i selskabet Bo Michelsen A/S blandt andet på baggrund af borgernes holdning til projektet.

- Vi havde altså ikke lagt os fast på det endelige design, det har vi hele tiden sagt. Det er ikke usædvanligt, at planerne ændres i processen, og her har vi valgt at lytte til nogle af de bekymringer, der er kommet. Det betyder, at vi så at sige skærer en trekant ud af bygningen, så den på en måde deles i to - dog ikke i stueetageplan, det vil fungere som en form for fællesområde for de to bygninger, siger Jeppe Markmann Olesen til JydskeVestkysten.

Byggeriet på 14 etager har modtaget delte meninger siden høringsperioden sidste år. I øjeblikket har interesseforeningerne By og Land Haderslev og Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur indbragt sagen for planklagenævnet, da de ikke mener, kommunen har argumenteret godt nok for, hvorfor det er nødvendigt at bygge over de fire etager, som hidtil har været grænsen i lokalplanen.

Også naboerne til det kommende byggeri har været ude og indsamle underskrifter mod projektet.

- Vi har boet her i ti år og er rigtig glade for det. Pragtfuld udsigt og der sker altid noget hernede, men vi er lidt tynget af, at vi tilsyneladende får en kolossal nabo, fortalte afdelingsformand i nabobygningen søslangen Erik Knutzen til TV SYD tilbage i maj.