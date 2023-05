Oprykningsbrag med millioner på spil

Mens Vejle blot skal have uafgjort for at rykke op, skal Sønderjyske formentlig vinde sine sidste fire kampe for måske at returnere til Superligaen.



Sidste sommer rykkede de begge ned i 1. division, og de har begge mærket, at pengene er meget mindre end på den øverste hylde. Blandt andet mangler der tv-indtægter for 15 millioner kroner, det er sværere at få sponsorater, og Superligaen er et meget bedre udstillingsvindue, hvis man gerne vil sælge spillere.

Også tilskuertallene falder i den næstbedste række. Dog har Vejle et tilskuergennemsnit på over 4000 efter nedrykningen. Hos Sønderjyske er der færre fans, men netop kampen mod Vejle ventes at samle over 4000 tilskuere og dermed sætte sæsonrekord i Haderslev.