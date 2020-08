Politiet delte 45 bøder ud ved gaderæs

Torsdag aften klokken 20 mødtes en masse mennesker i 50-60 biler ved skaterbanen, Street Dome på havnen i Haderslev.

Det lignede ifølge politiet optakt til gaderæs, hvorefter der blev tilkaldt forstærkninger.

Flere fik bøder og indkaldelser til syn. Foto: Mathias Øgendal / presse-fotos.dk

Nul tolerance

- Vi tolererer ikke gaderæs. Det er sindssygt farligt, og vi vil det til livs, siger Knud Reinholdt, vicepolitiinspektør ved Syd- og Sønderjyllands Politi Færdsel.

Hen over sommeren har der været gaderæs - også kaldet street race - og optakt hertil forskellige steder i politikredsen i blandt andet Holsted, Aabenraa, Toftlund, Varde og Esbjerg.

Læs også Politiet advarer: Vi slår hårdt til mod gaderæs

Særlig politigruppe nedsat

- Vi har derfor nu nedsat en særlig gruppe klar til at rykke ud, så snart vi ser optakt til den slags i politikredsen, og det gjorde de i går aftes.

De omkring 50 biler med passagerer mødtes ved Street Dome på havnen i Haderslev. Foto: Mathias Øgendal / presse-fotos.dk

- Udover mandskab stillede vi også med en atk-bil, da vi har erfaring med, at en del mennesker har en tendens til at køre fra sådanne opløste begivenheder med meget høj fart, og det vil vi heller ikke have, siger Knud Reinholdt.

Det blev udstedt 45 bøder herunder en betinget frakendelse af kørekortet, og flere køretøjer er indkaldt til syn for fejl og mangler.

Læs også Politi standser gaderæs med op mod 300 køretøjer

Rykkede senere på aftenen til Aabenraa

Politiet modtog klokken 22 anmeldelse om, at cirka 100 biler var samlet på Lundsbjerg i Aabenraa. Ved færdselspolitiets ankomst var der cirka ti køretøjer i området. Et paragraf 77-eftersynet på stedet udløste to indkaldelser til syn.

Uvist om det er organiseret

Om de seneste måneders mange gaderæs er organiserede, kan Knud Reinholdt ikke bekræfte. Men der er ingen tvivl om, at folk også langvejsfra får opsnuset, når der er optakt til noget et eller andet sted.

- Nogle af dem, vi har noteret på bødeblokken, kommer meget forskellige steder fra i landet, så man kan undre sig over, hvordan de får det at vide, siger Knud Reinholdt.