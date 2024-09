Østrigere straffer Sønderjyskes ismestre hårdt

- Umiddelbart kommer det her forsøg ikke til at indgå i de kommende shows. Vi skal først have styr på, hvad der har været galt. Og så være sikker på, at vi kan håndtere det, før vi tager det med, siger han.

Det fortæller Kim Lambertsen Larsen, som er institutleder for Institut for Kemi- og Biovidenskab på Aalborg Universitet.

Indtil der er fundet en konkret årsag, til at en kolbe eksploderede under et kemishow på Tønder Bibliotek lørdag, vil forsøget ikke være en del af Aalborg Universitets kemishows.

Ulykken skete ifølge Kim Lambertsen Larsen under et forsøg, der kaldes "Ånden i flasken". Her skaber en kemisk reaktion en sky af gas, som under normale omstændigheder vil flyve ud af flasken.

Skader på begge hænder

Men under lørdagens show på Tønder Bibliotek eksploderede flasken i stedet i hånden på en 22-årig mand.

Den 22-årige fik skader på begge hænder og er fortsat indlagt. Også tre børn blev ramt af glasskår og kom lettere til skade.

Det er stadig ikke klart, nøjagtigt hvad der har fået flasken til at eksplodere, fortæller Kim Lambertsen Larsen.

Men formentlig handler det om, at gassen ikke har kunnet kommet ud af kolben og derfor har skabt et tryk, der har fået kolben til at sprænge.

Ud over at undersøge det specifikke forsøg, forventer Kim Lambertsen Larsen også, at alle forsøg i universitets kemishows skal gennemgås.

- Der er flere forsøg, hvor der er noget, der kommer ud af en flaske. Vi kommer til at gennemgå dem for at få afklaret, om der er en skjult risiko i de forsøg, siger han.

Alle universitets retningslinjer er blevet overholdt i forbindelse med forsøget. Derfor vil institutlederen heller ikke udelukke, at retningslinjerne for sikkerhed skal skærpes. Det kan være ting som afstand til publikum, eller at flere forsøg skal udføres bag en skærm.

- Sikkerhed er det vigtigste, når vi holder shows, og den skal være i orden. Man skal ikke føle, at man er i fare, når man er til vores shows. Så har vi ikke gjort vores arbejde godt nok, siger Kim Lambertsen Larsen.