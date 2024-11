Over 100 bilister troede, de fik p-bøder, men blev overrasket

Den 37-årige russer, der blev varetægtsfængslet for trusler mod Billund Lufthavn forbliver varetægtsfængslet frem til den 28. november, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Sigtelsen har endnu ikke været kendt, da grundlovsforhøret i april foregik bag dobbeltlukkede døre, men nu kendes sigtelsen, som lyder:

- Den 37-årige er sigtet for at have fremstillet og transporteret ikke under 2000 gram sprængstof samt detonatorer til Åstvej i Billund, hvor han sprængte en hæveautomat omkring klokken 04.00 natten til lørdag den 20. april 2024 med henblik på at skaffe sig adgang til hæveautomaten.

- Derudover for under særligt skærpende omstændigheder at have fremstillet og transporteret ikke under 1000 gram sprængstof samt flere detonatorer til politistationen ved Billund Lufthavn, fremgår det i pressemeddelelsen.

Altså er han sigtet for at have fremstillet i alt 3000 gram sprængstof, vægten inklusiv emballage.