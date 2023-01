Oversvømmet landsby forbereder sig til mere vand - sandsækkene ligger der endnu

Det giver en tryghed i byen, at al Beredskabsstyrelsens tunge grej er klar til at hjælpe landsbyens borgere - og deres huse.

- Det er rart at vide, at Beredskabsstyrelsen stadig er her. Det tog ret lang tid, før de kom i gang, så det er dejligt, at de har ladet deres ting blive. Men den vej, som er oversvømmet, er oversvømmet 1-4 gange om året. Så vi er vant til det her, siger Asger Kristensen.