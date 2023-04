På jagt efter fortidslevninger

Udover at vejlede gæsterne om, hvilke metoder der er mest effektive, så læser Nana Dahl Larsen til lærer på Læreseminariet i Esbjerg. Her i påsken agerer hun fossilguide for gæsterne ved Lergraven i Gram.

Det gæsterne blandt andet graver frem er muslinger, snegle, hajtænder og sommetider har gæsterne held med at finde knogler.