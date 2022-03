På søndag står Maibritt for gudstjenesten, men hun er ikke selv præst

Kan afhjælpe frustrationer

For flere fungerer gudstjenesterne som en pause fra en travl hverdag, men når sygdom eller ferie gør, at gudstjenester aflyses, så skaber det frustrationer, fortæller Kirsten Sønderby.

- Det bliver ret hurtigt svært for folk at finde tid til at komme til gudstjenesterne, når tidspunkterne for gudstjenesterne bliver ved med at ændre sig, siger hun.

Lægmændene kommer dog ikke til at kunne tage fuldstændig over for præsten, som stadig kommer til at stå for dåb og nadver, som normalt hører til en gudstjeneste.

Udover at kunne hjælpe til, når der er sygdom, håber provsten også på, at kurset giver lokalbefolkning lyst til at engagerer sig.

- I de små sogne, hvor der sjældnere er gudstjenester, giver det også mulighed for, at de lokale kan tage ejerskab og afholde gudstjenester i deres eget sogn, siger Kirsten Sønderby.

Kurset har i denne omgang 12 kursister, der bliver undervist i de kirkelige handlinger og traditioner, og får undervisning af en skuespiller i, hvordan man indtager kirkerummet og taler til menigheden.