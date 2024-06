Påbud om PFAS er på vej i lufthavne

Forsvaret skal lave en undersøgelse af PFAS-forureningen på Flyvestation Skrydstrup. Allerede i juli 2022 sendte Haderslev Kommune et påbud til Forsvaret, fordi der var fundet PFAS i grundvandet og jorden ved en brandøvelsesplads i den militære lufthavn.

Men Forsvaret klagede til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som nu i store træk har godkendt påbuddet. Derfor kan kommunen give Forsvaret et nyt påbud med få ændringer.

- Nævnet har indskærpet, at der skal ske en oprensning, eller at forureningen skal inddæmmes og afværges, hvis en oprensning bliver meget dyr. Det er vi godt tilfredse med. Men der går halvandet år mere, før vi har konkrete resultater af de undersøgelser, som Forsvaret skal lave, siger Carsten Leth Schmidt (Slesvigsk Parti), som er formand for Teknik- og Klimaudvalget i Haderslev Kommune.

Forsvaret er klar

Nævnets afgørelse kan ikke ankes, så Forsvaret erklærer sig klar til at følge det kommende påbud.

- Vi fortsætter den gode dialog med Haderslev Kommune. Det var vores opfattelse, at det, med den kendte viden og metoder var umuligt at imødekomme det oprindelige påbud. Den endelige ordlyd af påbuddet anerkender, at en totaloprensning kan være umulig at foretage i praksis eller blive uforholdsmæssigt dyr for samfundet, skriver Forsvarets Ejendomsstyrelse i en mail til TV SYD.

Allerede i 2020 viste en undersøgelse, at forureningen ikke har spredt sig over til den lokale børnehave, som ligger klos op ad flyvepladsen.

Påbud nærmer sig i Sønderborg

Der er fundet PFAS i mange lufthavne, som plejede at bruge brandskum med PFAS til at slukke brande. Derfor kan nævnets afgørelse også præge beslutningerne i andre kommuner. Blandt andet er man kommet tættere på et påbud i Sønderborg, hvor PFAS fra lufthavnen via drænrør er ledt ud i Augustenborg Fjord.

- Vi har holdt øje med, hvad sker der i Skrydstrup, og det kommer givetvis til at få indflydelse på, hvad der kommer til at ske nu. De foreløbige undersøgelser viser, at udslippet ikke er farligt for folk, som bruger fjorden. Det skal vi se nærmere på, siger Erik Lauritzen (S), som er borgmester i Sønderborg.

Så der kan være et påbud på vej til lufthavnen?

- Ja, det kan der. Det kigger vi på, siger Erik Lauritzen.

Sønderborg Kommune ejer selv lufthavnen i fællesskab med Bitten og Mads Clausens Fond.