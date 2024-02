Pårørende er tilhænger af alternativ løsning på udskældt bosted

Lis Hansen og Mogens Lindved påpeger begge to, at fordelen ved fond-modellen er, at fonden - ligesom et privat firma - ville være nødt til at "levere varen" for at overleve, mens en kommune kan "hente penge fra andre områder".

- En fond ville være interesseret i at få de bedste folk ind i en bestyrelse for at sikre kvaliteten og fondens omdømme, og så ville der komme en armslængde til kommunen, som lige nu er alt for langt inde i maskinrummet, mener Mogens Lindved.