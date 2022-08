Par med karneval i blodet fik hinanden under årets Høtteoptog

Derfor var det oplagt for hende og kæresten Kasper Vestergaard Haahr Smidt at melde sig, da den lokale præst og organist søgte efter et par, der ville lade sig vie under årets Høtteoptog i Vojens.

Det ville parret, som til dagligt bor i Malmø i Sverige. Kasper Vestergaard Haahr Smidt stammer selv fra Vojens, og hans brud var helt med på en gående vielse i hans hjemby.

- Det har baggrund i, at min kone kommer fra Brasilien. Det her er jo lidt Sønderjyllands svar på det største karneval, vi har, fortæller gommen.

Kan ikke blive mere folkeligt

Det var sognepræst i Gram Kirke, Johannes Gjesing, der fik ideen til en gående vielse.

- Vi er meget optaget af, hvordan man kan forene det folkelige og det kirkelige, og jeg synes ikke, det kan blive meget mere folkeligt end sådan et optog, siger han.