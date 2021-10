Pengene er brugt: Lille ø går glip af nye boliger

Hun forstår ikke, hvordan en pulje, der skulle holde til 2026, allerede er tømt. Nu kalder hun boligminister Kaare Dybvad (S) i samråd.

- Jeg håber på, at vi kan få genovervejet, om der ikke skal sættes lidt flere penge af. Ellers vil jeg have svar på, hvilke initiativer der skal skaffe flere boliger til de mindste øer, siger hun.

Hun mener, at de større øer kan have en fordel og påpeger, at de større ø-kommuner har egne boligselskaber og kommunalforvaltninger.

- Jeg underkender ikke, at de andre øer har haft et behov for pengene. Det er dyrere at bygge på øerne. Jeg synes bare, at processen har været for besværlig for småøerne, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Aarø holder fanen højt

Det er dog ikke kun Karina Lorentzen Dehnhardt, der ønsker at få flere penge i puljen.

For selvom der ikke umiddelbart er udsigt til nye almene boliger på Aarø, så holder formand for Aarø Beboerforening Connie Hansen fortsat fanen højt.

- Så må vi sgu kæmpe for, at der kommer en ny pulje, siger hun.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra boligminister Kaare Dybvad.