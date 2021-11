Pengene var væk - nu er en ny millionpulje sat i spil for lille ø

Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) mener, at det er vigtigt for Aarø, at de nu kan søge en ny pulje.

- Det handler om øens overlevelsesmuligheder, for der er mange, der er interesserede i at flytte til øen. Det kommer ikke til at ske uden almennyttige boliger, og de bliver ikke opført uden tilskuddet fra den her pulje, for det er bare dyrere at bygge på øerne, siger hun.