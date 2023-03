Per Vers vandt prisen for albummet Sidste omgang, som er indspillet med digteren Benny Andersen.



- Men af alle de mange mærkelige ting jeg har prøvet, så er det da fantastisk at være med til, at en 88-årig digter laver den bedste rap-plade i Danmark - ifølge nogle, siger Per Vers til GAFFA.



Per Vers er født og opvokset i den sønderjyske by Gram. Ud over sin solokarriere har Per Vers været en del af gruppen Sund Fornuft.