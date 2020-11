Peter Kofod stiller op til hovedbestyrelsen i Dansk Folkeparti

Meldingen fra det tidligere folketingsmedlem og nuværende medlem af Europa Parlamentet kommer forud for DF's årsmøde i weekenden. Her er der også valg til hovedbestyrelsen på dagsordenen.

Peter Kofod bebuder sit kandidatur på Facebook.



DF er i krise, og hvis partiet skal ud af den, kræver det ikke småjusteringer, men en "genrejsning". Partiet skal "gennemreformeres", skriver 30-årige Kofod, der ligeledes skriver, at DF de seneste år "har kæret sig for lidt om at udvikle talenter, ny politik, organisationen og lokalforeningerne".

- Dansk Folkeparti befinder sig i en svær tid. Vi har tabt flere valg i træk - og nedturen fra sommeren 2019, hvor vi mistede flere hundrede tusinde danskeres tillid og opbakning, er ikke overstået.

Nedtur skyldes egne fejl

- Jeg tror ikke på, at vi kan læne os tilbage og vente på bedre tider. Nederlagene skyldes for en stor dels vedkommende partiets egen ageren, skriver Kofod.

Med nedturen fra 2019 henviser Kofod til folketingsvalget sidste år, hvor DF mistede hele 21 mandater. Siden da har DF haft det yderst vanskeligt i meningsmålingerne.

Den negative spiral skal vendes i en fart, mener Kofod forud for kommunal- og regionalvalget næste år.

- De eneste, som ikke kan bebrejdes for nedturen, er partiets loyale og arbejdsomme bagland. Baglandet har igennem hele den alvorlige situation taget det pænt.

- Om et år skal mange af vores kernetropper i valgkamp i kommunerne og regionerne. Vi er nødt til at få mere kul på frem til det vigtige valg, hvor store ting står på spil.

Nødt til at kigge indad

- Hvis DF skal gøre noget godt for sig selv, så er vi nødt til at kigge indad. Der skal ikke bare justeres på lidt småting eller tales om en "genrejsning". Vi er nødt til at gennemreformere partiet, skriver Kofod.

Tilbage i september kom det frem, at DF-formand Kristian Thulesen Dahl havde lukket partiets koordinationsudvalg. Det koordinerede blandt andet den daglige politiske indsats i partiet. Med nedlukningen var Kofod ikke længere en del af DF's ledelse.

DF's 25. årsmøde er - som så meget andet i disse tider - påvirket af corona. Det finder sted fem forskellige steder i landet på lørdag. Hovedscenen vil være at finde i Odense.