Philip droppede gymnasiet for at skabe din nye virtuelle ven, veninde og måske endda kæreste

I 2017 fik han en ide til et koncept, der skal hjælpe folk med at lære sprog. Han troede så meget på ideen, at han droppede ud af gymnasiet, og med 800.000 kroner fra investorer og Vækstfonden kunne han som 20-årig kalde sig CEO for Just Learn.

Egentligt var Philip Rossens app med kunstig intelligens tænkt som en videreudvikling af sprogundervisningen. Dog viste det sig, at gloser og grammatik ikke var det vigtigste for brugerne at tale med den virtuelle karakter i app’en om.