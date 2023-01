Pige døde af hjertestop - ifølge eksperter kunne det være undgået

Eksperterne peger på, at sprogbarrierer har haft en stor betydning for, at det gik så galt, som det gjorde. Derfor burde den praktiserende læge på et tidspunkt have inddraget en tolk i forløbet.

- Det er en sag, hvor der er mange muligheder for, at det kunne være gået anderledes. Det er ekstra ærgerligt at tænke på, at det er sådan noget som sprogbarrierer, der har spillet ind, for det er jo i hvert fald noget, som kan løses forholdsvis simpelt med en tolk, siger professor i Tværkulturel Medicin, Christian Wejse til Radio4.



