Pilot og senere forsvarschef fejrede i dag 45-årsdagen for det første F16 fly i Danmark

Det første F16 fly landede på flyvestationen i Skrydstrup den 18. januar 1980. Det er i dag blevet markeret i Skrydstrup - og med fine gæster.

Blandt gæsterne var den allerførste pilot, der fik lov at lande F16-flyet. Christian Hvidt, der senere blev chef for Forsvarsstabens Operations- og Driftsstab.

- Det er selvfølgelig nostalgisk, og på en eller anden måde meget specielt. Men da jeg landede her på Skrydstrup, da var det jo totalt nyt og banebrydende, og et fly der overgik alt, hvad der overhovedet fandtes i verden på det tidspunkt, fortæller den nu pensionere F16-pilot og chef i Forsvaret.

- Jeg fatter ikke, at tiden er gået så hurtigt, og så samtidig komme her til Skrydstrup og vide, at den er på vej ud, lyder det fra den tidligere general?

Drømmer stadig om at flyve

Christian Hvidt er pilotuddannet i Flyvevåbner og dansk general og forsvarschef fra 1996 til 2002. Den 82-årige militærmand indrømmer, at han godt kan savne at flyve et kampfly.

- Jeg kan drømme om det stadigvæk, så det er noget, der følger dig hele livet. Jeg tænker også, at for mange er det måske en drengedrøm at komme op at flyve i sådan en.

Hvad kræver det at flyve sådan et fly?

- Jamen, hvis du skal flyve operativt, så kræver det, at du er i virkelig god form, og at du er særdeles veluddannet, og at du har viljen og kapaciteten til at bruge alle de systemer, der er ombord på flyet og være en del af en flyvende enhed.

- Så det er jo ikke kun det at flyve flyet. Er du med i en kampflyenhed, som har nogle på mange måder specielle opgaver, så har du et miljø, hvor du har blind tillid til dem, du arbejder sammen med. Blind tillid til din makker er forudsætningen for at være en flyvende eskadrille, lyder det fra Christian Hvidt.