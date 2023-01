Plagede sommerhusejere får hjælp, mens Juelsminde får en lang næse

De kan søge igen til efteråret.



- Selvfølgelig vil vi søge igen, men vi frygter, at alle de andre, der ikke fik i denne omgang, også vil søge igen, plus at der kommer nogle flere til. Det er værdier for 2,5 milliarder, vi vil beskytte, og det her viser kun, at puljerne er alt for små, mener Hans Alminde, formand for Digelaget.

Borgmester overrasket

Han bliver støttet af sin borgmester,:

- Når der er søgt for 857 millioner kroner, og der er 150 millioner kroner, så er det nok, fordi der er for få statslige penge til de her projekter, siger Hedensted-borgmester Ole Vind (V).

Han er forundret over, at kommunen ikke har fået del i pengene, som er vigtige for det milliondyre projekt:

- Så vidt vi kan se, opfylder vi kravene, så vi må i dialog med direktoratet om, hvorvidt vi har gjort noget forkert. Og så søger vi igen i år, siger han.

Derimod er de glade i Esbjerg. De har fået 29,1 million kroner til at forbedre det 6 kilometer lange Darum-Tjæreborg Dige. Det er det næsthøjeste beløb, der er blevet uddelt i denne ombæring.

- Pengene skal gå til en forhøjelse og en forstærkning af diget. Det har været vores svage led, fordi det er for svagt og for lavt, og ud fra prognoserne kan man se, at det kan give problemer der, hvis ikke man gør noget, så det her er forebyggende, siger Jørgen Ahlquist, formand for Klima & Miljøudvalget, Socialdemokratiet.