Landsby plaget af oversvømmelser skal se langt efter hjælp

Efterfølgende skulle anklager Mathilde Teilvang procedere for, hvilken straf hun mener, Simon Kofoed Larsen skal idømmes.

- Jeg er ikke i tvivl om, at han er farlig. Den allerhøjeste faglige instans, Retslægerådet, har udtalt sig fuldstændig klart om, at han er farlig, og det retter anklagemyndigheden sig efter. Derfor er der mulighed for at idømme forvaring i den her sag, lød det blandt andet.

Retslægerådet har i sin udtalelse skrevet, at ”Det må antages, at han frembryder så væsentlig en fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, at det må påkræves, at han idømmes forvaring."

Derudover er han blevet mentalundersøgt, og det kom blandt andet frem, at han har en IQ på 73, hvilket ifølge undersøgelsen er svarende til sinkeområdet.

Forsvarer: Et spinkelt grundlag

Den 25-åriges forsvarer Brian Werner Lassen overtog talepulten efterfølgende, og han var langt fra enig i, at sagen skal koste hans klient forvaring.

- Retslægerådet har blandt andet skrevet, at Simon ikke er blevet psykologisk eller psykiatrisk undersøgt forud for sagen. Man har heller ikke tilbudt ham en psykologisk undersøgelse i de mere end to år, han har siddet varetægtsfængslet, så jeg mener, at det er på et spinkelt grundlag, at man taler om forvaring, sagde han i sin sanktionsprocedure.